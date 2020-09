“Vamos bloquear qualquer novo anúncio político durante a última semana da campanha (eleitoral nos EUA). É importante que as campanhas possam continuar a lançar apelos ao voto, e geralmente acredito que o melhor antídoto para mau discurso é mais discurso, mas nos últimos dias de uma eleição pode não haver tempo para contestar novas alegações”, explicou Zuckerberg numa longa publicação na rede que fundou.

A rede social pretende ampliar também o seu trabalho “com funcionários eleitorais para eliminar a desinformação sobre o voto”.

“Já nos comprometemos numa parceria com as autoridades eleitorais estaduais para identificar e remover alegações falsas sobre condições de voto nas últimas 72 horas da campanha, mas como esta eleição conta com grandes quantidades de votos antecipados, vamos estender esse período que começa agora e continua até termos um resultado final” do sufrágio, explicou.