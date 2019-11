O corpo de Teresa Tarouca seguirá hoje às 17:00 para a Basílica da Estrela, também em Lisboa.

Na terça-feira de manhã, em hora e local ainda por confirmar, realizar-se-á o funeral da fadista, cujo corpo será cremado, adiantou a mesma fonte.

Nascida em janeiro de 1942, Teresa de Jesus Pinto Coelho Telles da Silva adotou o nome artístico de Teresa Tarouca, indo buscar um velho apelido de família.

Segundo o Museu do Fado, Teresa Tarouca começa por cantar com 11 anos de idade em espectáculos de beneficência e foi considerada menina-prodígio, durante os anos 50. Teresa estreia-se a cantar o fado com apenas 13 anos, no Salão de Bombeiros de Oeiras. Em 1958 recebe o Óscar da Imprensa.

Durante o seu percurso artístico, Teresa Tarouca teve a oportunidade de se apresentar em vários países: Dinamarca, Bélgica, Espanha, Estados Unidos da América, Brasil, Macau. Em 1973 foi convidada do Festival RTP da Canção.