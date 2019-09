Kirsti Narinen é diretora para as Relações Internacionais do Centro Europeu de Excelência para Combate às Ameaças Híbridas, ao qual Portugal se candidatou na passada sexta-feira para aprender como se defender perante ataques cibernéticos ou campanhas de desinformação, devendo tornar-se membro após ser aceite numa reunião da estrutura a ter lugar em outubro.

Em entrevista à agência Lusa na capital finlandesa, em Helsínquia, onde está sediado o centro, a especialista afirmou que “este tipo de ameaças híbridas vão aumentar e vieram para ficar”, já que têm como motor “a revolução tecnológica, as mudanças no panorama dos ‘media’ e as linhas divisórias das sociedades”.

“Temos de levar estes riscos muito a sério porque os valores fundamentais da NATO [Organização do Tratado do Atlântico Norte] e da UE [União Europeia] ficam comprometidos”, salientou Kirsti Narinen, falando em “interferências nos processos eleitorais, na liberdade de expressão, no Estado de direito, nas instituições democráticas e ainda na economia de mercado, onde o cibercrime está a tornar-se uma realidade”.

Ao mesmo tempo, segundo a responsável do centro que junta participantes da UE e da NATO, as ameaças híbridas afetam “a confiança nos Estados”, já que “as pessoas entendem que os Estados devem proteger os seus direitos fundamentais, mas também a sua segurança”.

Na passada sexta-feira, Portugal formalizou o seu pedido de adesão ao Centro Europeu de Excelência para Combate às Ameaças Híbridas, com a secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Ana Paula Zacarias, a entregar a carta de candidatura do país a Kirsti Narinen.