Mário Mesquita falava na comissão parlamentar de Cultura e Comunicação, no âmbito da audição do Conselho Regulador da ERC, na sequência do requerimento apresentado pelo grupo parlamentar do Bloco de Esquerda (BE), para prestar esclarecimentos sobre o registo de 'sites' de desinformação como órgãos de comunicação social fidedignos, como é o caso do Notícias Viriato.

"Acho que a estratégia de quem quer combater notícias falsas, desinformação, tem de passar por incentivar o registo porque essa é a maneira de a ERC ter controlo em relação a essas entidades", afirmou Mário Mesquita.

"É um registo que os coloque na sua área de ação [ERC]", acrescentou.

Por sua vez, João Pedro Figueiredo, membro do Conselho Regulador da ERC, sublinhou que não se pode dizer que o regulador tenha registado um 'site' de desinformação.

Isto porque "não há uma definição de desinformação", além disso "nem sequer foi aferida a qualidade do 'site'", acrescentou, apontando que a ERC não designou o 'site' em questão como fidedigno, conforme apontado pelo BE no requerimento.

"É melhor tê-los registados do que não registados", afirmou João Pedro Figueiredo.