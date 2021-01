“Após comunicação telefónica a dar conta de um indivíduo que se encontrava na cidade de Ovar a interpelar pessoas na via pública, sob exibição de arma de fogo, com o fim de as fiscalizar em relação à sua circulação e à obrigação do uso de máscara”, refere um comunicado da PSP.

De acordo com a Polícia, o indivíduo, de 33 anos, foi intercetado pelas 07:20, na estrada de São João, tendo sido detido por crime contra a autoridade pública.

“Pelo facto de o suspeito se ter arrogado polícia, praticando atos da competência das Forças de Segurança, sem estar autorizado, causando medo e inquietação a transeuntes com a sua conduta, nomeadamente através de abordagens agressivas e intimidatórias, gerou-se, no local, algum alarido social”, adianta a PSP.

O suspeito foi conduzido à Esquadra de Ovar, tendo-lhe sido apreendida uma arma de ar comprimido, que trazia à cintura, bem como uma lata, contendo 236 projéteis, de igual calibre da arma.