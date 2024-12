Crianças brincam no interior dos blocos comerciais abandonados no meio de um bairro de habitação social, em Vila Vitória, Achada Limpo, cidade da Praia, ilha de Santiago, Cabo Verde, 08 de fevereiro de 2024. O bairro foi construído no âmbito do projeto “Casa para Todos”, dinamizado por fundos portugueses, desde 2010, e que entregou cerca de 5.000 fogos para combater o défice habitacional em Cabo Verde. (ACOMPANHA TEXTO DA LUSA DO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2024). ELTON MONTEIRO/LUSA

Lusa