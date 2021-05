"Dar asas aos sonhos é o propósito da Associação Sara Carreira, que abre hoje as suas portas com o objetivo de prolongar a bondade da Sara e a sua forma de estar perante a vida. Apoiar crianças e jovens adultos com talento e dificuldades financeiras, ajudando-os continuamente na sua formação e na concretização dos seus sonhos", pode ler-se numa primeira publicação na rede social, acompanhada de um vídeo explicativo do projeto.

"A Sara sempre foi aquela que teve o maior coração, de todos nós", começou por dizer David Carreira. Também Mickael Carreira participa no vídeo, referindo que "a Sara era a pessoa mais pura da família".

De seguida, Tony Carreira descreve também a filha e justifica a criação da associação. "Para quem conheceu a Sara, sabe o quanto ela tinha sempre o coração nas mãos para ajudar, para ser solidária. Numa conversa com a Fernanda e os rapazes, tivemos então esta ideia de prolongar essa bondade", referiu.

Fernanda Antunes, mãe de Sara, explica que a Associação Sara Carreira "tem por objetivo apoiar crianças e jovens carenciados", atribuindo 21 bolsas de estudo este ano, sendo que está previsto "aumentar o número de crianças a apoiar".

Assim, "esta associação é a maneira de realizar o sonho da Sara de poder ajudar os outros, de poder ajudar crianças que têm talento", disse David Carreira.

A Associação Sara Carreira vai contar com padrinhos e madrinhas "para seguir o percurso da criança" e "acompanhar todo o processo e evolução do estudo", entre eles Tânia Ribas de Oliveira, Diana Chaves, João Manzarra, Júlia Pinheiro, Fernando Mendes, Fernanda Serrano, Cláudia Vieira, Pedro Ribeiro, Cláudio Ramos, Carolina Carvalho, Angie Costa, Miguel Coimbra, Kasha, Laura Figueiredo, João Baião, Catarina Furtado, Bárbara e Tiago Bandeira, Lourenço Ortigão, Manuel Luís Goucha, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez.

Recorde-se que Sara Carreira morreu num acidente na A1, a 5 de dezembro de 2020, com apenas 21 anos.

Sara Carreira é a filha mais nova de Tony Carreira e Fernanda Antunes. À semelhança do pai e dos irmãos — Mickael e David Carreira — Sara Carreira tornou-se um fenómeno nas plataformas de streaming.

No final de 2018 Sara Carreira lançou uma música com o irmão, David Carreira, e em fevereiro de 2019 lançou o seu primeiro single "Vou ficar", que atingiu mais de dois milhões de visualizações no YouTube e milhares de reproduções no Spotify.