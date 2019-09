Numa localidade da província de Zhejiang, no leste da China, uma parte dos moradores tiveram de abandonar as suas casas devido às obras públicas programadas para a cidade. Para compensar os moradores afetados, o Estado ofereceu um apartamento de 40 metros quadrados a qualquer pessoa registada no Arquivo Civil como residente da área.

Quando soube destes benefícios, Pan Mou Tian sugeriu à sua ex-mulher que se voltassem a casar para que ele pudesse receber o certificado de residência e, assim, ter direito a uma casa, noticia a agência France-Presse.

Este foi o início de um esquema mais tarde detetado pelas autoridades.

Seis dias depois, Pan divorciou-se da mulher novamente para casar com outros membros da família. O pai de Pan também se casou com vários membros da família em pouco tempo.