O objetivo é apurar "as contradições" e "as incongruências" nos dois testemunhos - uma das pessoas é o gestor do posto de abastecimento de combustíveis e a outra um bombeiro - e a audição do guarda, que, denunciou a família, não foi ouvido pelo Ministério Público.

Tal facto impede à família do empresário português de requerer a instrução contraditória, pelo que apenas pode apresentar a reclamação, em que pede revogação do despacho de arquivamento, para se "prosseguir as investigações para complementar a instrução".

Na reclamação, a que a agência Lusa teve acesso, a família de Américo Sebastião, cujo paradeiro continua desconhecido desde 29 de julho do ano passado, contesta o despacho de arquivamento do Ministério Público de Moçambique, que se "abstêm de acusar", por não existir "suspeito ou arguido identificado".

O empresário português Américo Sebastião, 49 anos e pai de dois filhos, foi raptado a 29 de julho do ano passado e, de acordo com a família, os cartões de débito e crédito foram utilizados 32 vezes em levantamentos de 5.000 meticais (cerca de 66 euros), totalizando 160 mil meticais (2.112 euros), com o primeiro a ser logo no próprio dia do rapto, na cidade da Beira, a 310 quilómetros de distância do local.

“Temos acompanhado e apoiado a intervenção da família, em particular da sua mulher, quer em Portugal, quer em Moçambique, quer em instâncias internacionais a que ela tem recorrido. Participou, por exemplo, na reunião do grupo de internacional de desaparecimentos forçados e o embaixador português no Luxemburgo acompanhou-a nessa reunião. É uma situação muito difícil e delicada do ponto de vista diplomático”, afirmou na passada quarta-feira, no parlamento, o ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Augusto Santos Silva.

Além de ter também abordado o caso do desaparecimento do marido com o Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, a mulher do empresário, Salomé Sebastião, já levou o caso a instâncias internacionais, através da eurodeputada socialista Ana Gomes, que, entretanto, lamentou o “mutismo total” de Moçambique.

Ana Gomes, por sua vez, expôs o assunto à Alta Representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança, Federica Mogherini, que manifestou preocupação, frisando que "a situação em Moçambique está a ficar complicada do ponto de vista da segurança".

"Após mais de ano e meio de diligências levadas a cabo pela família, pelo Estado português e por outras entidades e organizações internacionais, continuamos a não ter da parte de Moçambique qualquer resposta concreta", lê-se em cartas enviadas pela família de Américo Sebastião aos dois governos e a várias instâncias dos dois países.

Salomé Sebastião reúne-se hoje com o presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues.

A família tem em vista lançar uma petição pública - intitulada “Free Américo” - para que, caso ultrapasse as 4.000 assinaturas, possa ser levada ao plenário da Assembleia da República, em Portugal.

As cartas da família sucedem à reunião no Grupo de Trabalho da ONU sobre os Desaparecidos Forçados ou Involuntários, em Bruxelas, e às reuniões de Salomé Sebastião com os grupos parlamentares portugueses do PSD, CDS-PP e BE.