As notícias sobre o destino da herança de Marco Paulo começaram a circular nos dias seguintes à morte do cantor, apontando no sentido de a herança ter por destinatários o afilhado, Marco António, e o pai deste, António Coelho.

Um mês depois, o Correio da Manhã avança, na edição de hoje, com a notícia de que os dois irmãos e três sobrinhos de Marco Paulo terão contratado o advogado Pedro Proença para, numa primeira etapa, avaliar o teor do testamento.

Em paralelo, a família vai também apresentar uma queixa-crime contra a mãe do afilhado e principal herdeiro por declarações prestadas a órgãos de comunicação social em que afirmou que os irmãos e sobrinhos do artista não estiveram ao seu lado.

“Os meus clientes vão agir judicialmente contra a Maria de Lurdes Violante por difamação caluniosa uma vez que esta tem divulgado que estes abandonaram o Marco Paulo, facto que não corresponde à verdade, como será provado em sede própria”, disse o advogado ao Correio da Manhã.

A herança de Marco Paulo ascende a um valor que poderá ser superior a 60 milhões de euros e contempla vários imóveis, alguns conhecidos do grande público, como a quinta em Sintra ou a moradia no Algarve, e património fora de Portugal, nomeadamente uma moradia na Florida, nos Estados Unidos, e um apartamento em Paris. A herança inclui ainda os direitos artísticos sobre as músicas do cantor.

Antes de morrer, Marco Paulo doou o seu espólio artístico - discos de ouro e fatos, entre muitos outros bens - a Mourão, a terra onde nasceu.