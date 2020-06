A diretora do Departamento de Desenvolvimento de Recursos do Turismo de Portugal, Teresa Ferreira, desafiou hoje, numa conferência de imprensa em Fátima, no concelho de Ourém, os turistas a experienciarem a dimensão dos caminhos da fé.

“Os Caminhos de Fátima, os Caminhos de Santiago e a herança judaica são uma abordagem que a própria estratégia nacional de turismo realça como estruturante para o desenvolvimento turístico do país, porque assenta em ativos que nos diferenciam, não só na dimensão do património material, como no património imaterial, paisagem e património natural”, destacou Teresa Ferreira.

Segundo esta responsável, esta é uma “proposta de experiência turística que pode ser usufruída durante todo o ano e permite descobrir muitos percursos, muitos cantos deste país que ainda não estão demasiado visíveis na promoção turística”.

Considerando que estas propostas vão ao encontro das expectativas dos turistas no pós-pandemia, Teresa Ferreira afirmou que se trata de “experiências de valorização pessoal e seguras”.

“Neste momento, a segurança é particularmente relevante. Estas são experiências alternativas a destinos mais massificados. Por outro lado, são experiências que podem ser feitas individualmente e em pequenos grupos”, reforçou.

A responsável lembrou ainda que as empresas prepararam-se para as necessidades do ponto de vista da segurança sanitária e que já existem “mais de 11.400 empresas com o selo ‘clean&safe’, com um verdadeiro compromisso de assegurar as regras de segurança de higiene e sanitária que são exigidas e que reforçam aquilo que já era uma prática bastante cuidada”.

Nesta fase, o objetivo do Turismo de Portugal é “captar o mercado nacional”, que será “importante nestes primeiros meses de retoma”.