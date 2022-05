A peregrinação deste mês acontece já sem as restrições anteriormente impostas pela pandemia.

Assim, esta peregrinação "marca o regresso de uma série de iniciativas próprias das peregrinações de verão, como o acolhimento dos doentes e dos peregrinos a pé", de acordo com o Santuário, que explica que, "nos últimos dois anos, devido à pandemia, não foi possível oferecer estes dois serviços por razões sanitárias".

Todavia, vai ser mantida alguma prudência como o uso da máscara no posto de socorros e no lava-pés.

Com o alívio das restrições, a missa dos doentes e a vigília na noite de 12 para 13 são outros momentos celebrativos que vão voltar este verão e que recomeçam já este mês.

Ao SAPO24, o Gabinete de Comunicação do Santuário de Fátima especificou que, "apesar da ausência de restrições e o uso da máscara não ser obrigatório", vão ser mantidos "os circuitos de circulação de forma a evitar os aglomerados".

Além disso, "mantêm-se os dispensadores de álcool gel nas várias entradas e durante as celebrações devem, no entanto, manter-se algumas cautelas, procurando preservar algum distanciamento físico entre as pessoas".

O Santuário terá também "no Recinto de Oração acolhedores para prestar auxílio aos peregrinos".