O FC Porto conquistou hoje a Taça de Portugal de futebol pela 19.ª vez ao vencer o Sporting de Braga por 2-0, na final da 83.ª edição, no Estádio Nacional, em Oeiras.

Sérgio Conceição chegou ao 10.º título no comando do FC Porto, fortalecendo o seu estatuto de treinador mais titulado da história do clube, que comanda desde 2017/18.

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, felicitou o FC Porto pela conquista, "num dia de grande festa no Estádio Nacional onde importa destacar o saudável convívio desportivo e a tradicional animação que faz da final desta prova um momento único e memorável".

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), alertou, por sua vez, os consumidores para evitarem "a aquisição de bilhetes acima do seu valor oficial, uma vez que essa venda constitui um crime de especulação, punível com pena de prisão de 6 meses a 3 anos e multa não inferior a 100 dias", depois de ter detido sete pessoas, das quais dois menores de idade.

Além disso, sete adeptos foram detidos e outros 12 identificados pela Polícia de Segurança Pública (PSP) no âmbito do plano de segurança da final da Taça de Portugal de futebol. Dos sete detidos, quatro deveram-se a resistência e coação, sendo que um estava também na posse de uma arma proibida, e os outros três por posse de estupefacientes.

Na ação de hoje a ASAE deteve também uma pessoa por crime de contrafação, tendo apreendido “383 artigos de vestuário contrafeito, ostentando a marca FCP (Futebol Clube do Porto) no valor de 3.150€”.

Os ‘dragões’ chegaram à vantagem com o golo na própria baliza de André Horta, aos 53 minutos, e ficaram reduzidos a 10 jogadores, por expulsão de Wendell, aos 62. Pouco depois, Niakaté também foi punido com cartão vermelho direto, nos minhotos, aos 79, antes de Otávio marcar o segundo golo dos 'azuis e brancos', aos 81.

A vitória permitiu ao FC Porto igualar recorde de 84 troféus do Benfica, que se isolara temporariamente, há uma semana, ao alcançar o 38.º cetro de campeão nacional.

*Com Lusa