“Sei que temos uma boa equipa, com bons jogadores que têm muita fome de ganhar. Também temos o Moncho López, que é um grande treinador. Estou muito entusiasmado por voltar a jogar e por fazer parte desta organização”, adiantou o jogador aos canais de comunicação do FC Porto.

O extremo Rawle Alkins, de 22 anos e 1,96 metros de altura, nascido em Nova Iorque, estreou-se na NBA frente aos Oklahoma City Thunder, em 17 de dezembro de 2018, e na principal liga de basquetebol dos Estados Unidos realizou um total de 10 jogos com a camisola dos Chicago Bulls.

“Já vi um jogo [do FC Porto] e a equipa mostrou que não é egoísta e que joga duro. Estou ansioso por me juntar a eles dentro do campo. Quero muito poder ajudar a equipa em tudo o que for preciso e, quem sabe, regressar à NBA”, adiantou Rawle Alkins.

O treinador Moncho López, também em declarações aos canais do clube, recordou que estava a acabar o prazo para se poder substituir jogadores e, desde há uma semana, que o FC Porto se encontrava a ponderar reforçar uma posição em que estava a ter problemas.

“Primeiro, foi a lesão do Max Landis, que o impede de jogar o resto da época. Depois, o atleta que veio substituí-lo, o Will Sheehey, só participou em quatro de nove jogos desde que chegou. Neste momento, tínhamos incertezas sobre quando poderia voltar a jogar”, referiu Moncho López.

O treinador disse ainda que dadas as circunstâncias e a experiência da época passada, seria bom trazer um extremo que permitisse ao FC Porto ter um plantel mais completo para a parte final da temporada, para atacar o campeonato e a Taça de Portugal.