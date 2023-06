Os ‘dragões’, que já venciam ao intervalo por 18-15, depois de terem estado a perder durante grande parte do primeiro tempo, detinham ainda vantagem no confronto direto com os ‘leões’, que hoje foram vencer no terreno do Maia/UMaia, por 32-23.

O FC Porto domina o historial do Nacional de andebol desde 2018/19, somando quatro títulos seguidos — em 2019/20 o campeonato não chegou ao fim devido à pandemia de covid-19 –, contando 11 triunfos nas 14 últimas edições concluídas.

A formação ‘azul e branca’ concluiu o campeonato com 75 pontos, resultantes de 24 vitórias e apenas um empate, no terreno do Sporting, e uma derrota frente ao Águas Santas, na primeira ronda.