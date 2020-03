A ‘RESEARCH 4 COVID-19′ é “uma linha de financiamento excecional”, lançada em colaboração com a Agência de Investigação Clínica e Inovação Biomédica (AICIB) que “tem por objetivo mobilizar a capacidade científica e tecnológica existente em Portugal ao serviço do combate ao novo coronavírus e da covid-19, complementando as iniciativas já existentes e estimulando a reorientação de atividades em curso para este grande desafio”, explica a FCT em comunicado.

A FCT pretende apoiar iniciativas “com impacto expectável a curto prazo, e que contribuam para o esforço nacional de gestão da crise epidemiológica, para a melhoria da resposta dos sistemas de saúde” à epidemia de covid-19, assim como para a gestão de doentes e aplicação de medidas de saúde pública, em linha com as orientações da Direção-Geral da Saúde (DGS).

A primeira fase de candidaturas decorre até às 17:00 de dia 05 de abril.

“O segundo período terá em conta a evolução da situação e só será anunciado findo o primeiro período”, acrescenta o comunicado, que ressalva a “evolução dinâmica e rápida da situação e o contexto de incerteza”.