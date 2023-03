A solução foi anunciada hoje pela direção executiva do Serviço Nacional de Saúde (DE-SNS), depois de a administração do Hospital Beatriz Ângelo ter informado na terça-feira que, a partir de hoje, as urgências pediátricas vão funcionar apenas de segunda a sexta-feira entre as 09:00 e as 21:00, por dificuldades em completar as escalas das equipas médicas.

Segundo a DE-SNS, a assistência às crianças e adolescentes com doença urgente que sejam da área de referência do hospital Beatriz Ângelo será assegurada no período diurno, entre 09:00 e as 21:00 dos sábados e domingos, pelos centros hospitalares de Lisboa Norte (Santa Maria), Central (Dona Estefânia) e Ocidental (São Francisco Xavier).

Já no período noturno de todos os dias - entre as 21:00 e as 09:00 - a assistência de urgência pediátrica ficará a cargo dos hospitais de Santa Maria e Dona Estefânia, adiantou o organismo liderado por Fernando Araújo.

A direção executiva avançou ainda que os utentes pediátricos que recorram a estes hospitais durante os períodos de suspensão previstos, e que tenham indicação para internamento, serão reencaminhados para o Hospital de Loures, "assegurando desta forma a proximidade".

"As instituições hospitalares, a Linha de Saúde SNS24 e o INEM possuem a informação adequada e encontram-se organizados para a correta orientação, transporte, receção, triagem, diagnóstico e tratamento das crianças e adolescentes, garantindo segurança, previsibilidade e acesso a cuidados de saúde, para as situações urgentes", referiu a DE-SNS.

O comunicado adianta também que a administração do Hospital de Loures, em articulação com a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) e a DE-SNS, estão "a trabalhar no sentido de encontrar soluções que consigam traduzir-se num reforço de médicos pediatras, para assegurar uma resposta consistente nesta instituição".

Na próxima semana, a DE-SNS com a ARSLVT, o INEM, a SNS24 e os dirigentes e os profissionais das 12 instituições da região de Lisboa e Vale do Tejo, vão "aprovar o planeamento estratégico nestas dimensões, com o envolvimento e a participação de todos, num trabalho em rede, que garanta confiança na utilização dos serviços de saúde", adiantou a direção executiva.

O presidente da Câmara Municipal de Loures, Ricardo Leão, pediu na terça-feira uma reunião urgente ao ministro da Saúde, Manuel Pizarro, devido ao encerramento parcial da urgência pediátrica de um hospital que serve cerca de 278 mil pessoas.

Segundo o hospital, trata-se de uma "decisão transitória", que foi acordada com a DE-SNS e com a ARSLVT e que "decorre da dificuldade de preenchimento das escalas que, até ao momento, não foi possível ultrapassar".

A Câmara de Loures aprovou hoje de manhã uma moção contra o encerramento noturno da urgência pediátrica do hospital do concelho, assegurando o presidente da autarquia, o socialista Ricardo Leão, que não vai permitir que este seja um fecho definitivo.

Entretanto, os chefes de equipa do serviço de urgência geral do hospital apresentaram a demissão devido à falta de condições, que dizem pôr em causa a segurança de doentes e profissionais.