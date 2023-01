“A Fectrans vai solicitar, desde já, uma reunião com o novo ministro das Infraestruturas, porque, anunciados que estão os nomes da nova equipa ministerial, mais do que analisá-los o que importa é saber se querem ou não querem, resolver os problemas no setor que vão tutelar”, sustenta a federação num comunicado divulgado hoje.

Segundo salienta, entre os temas que irá “propor para discussão” estão “as políticas setoriais nos transportes e comunicações”, que defende que devem estar “ao serviço dos interesses do país e dos utentes, em vez se serem colocadas ao serviço dos interesses económicos e financeiros”.

A valorização dos salários, a melhoria das condições de trabalho, o cumprimento dos acordos "que estão por cumprir” e a fiscalização aplicada no setor são outros dos assuntos que a Fectrans quer debater.

O primeiro-ministro, António Costa, propôs na segunda-feira os atuais secretários de Estado João Galamba e Marina Gonçalves para as funções de ministro das Infraestruturas e de ministra da Habitação, respetivamente.

Com esta opção, o líder do executivo separa as pastas das Infraestruturas e da Habitação, áreas que até agora foram acumuladas pelo ministro cessante Pedro Nuno Santos.

Os novos ministros tomam hoje posse, pelas 18:00, no Palácio de Belém.