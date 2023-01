Em declarações à agência Lusa, a propósito de um comunicado hoje emitido pela Federação de Bombeiros do distrito de Viana do Castelo, o presidente, Germano Amorim, adiantou que as associações humanitárias foram convidadas para a reunião de trabalho agendada para o dia 22 de fevereiro, mas a entidade que as representa – a federação - “foi ignorada”.

“É uma reunião de trabalho que ocorre no distrito de Viana do Castelo. A federação é a entidade orgânica mais alta do próprio distrito. Qualquer reunião de trabalho que ocorra entre a senhora secretária de Estado da Proteção Civil e os bombeiros deve estar, obrigatoriamente, acompanhada da presença da federação distrital”, referiu.

Segundo Germano Amorim, que enquanto presidente da associação humanitária dos bombeiros de Arcos de Valdevez recebeu e rejeitou o convite para a reunião, com este tipo de situação o Governo está a “criar problemas de relacionamento entre as estruturas”, que “não se compreendem”.

“Muito menos se compreende porque é que a senhora secretária de Estado está a querer ignorar a federação quando tem perfeito conhecimento que é a entidade mais alta do distrito e que deve estar presente para discutir os assuntos que dizem respeito aos problemas que nos assolam”, afirmou.

O presidente da Federação de Bombeiros do distrito de Viana do Castelo espera que Patrícia Gaspar demonstre “uma inflexão da sua posição”, que considerou “incompreensível”.

“A não ser que haja um motivo político que nós não vislumbramos. Parece que há uma tentação de desestruturar o funcionamento dos nossos órgãos. Isso não é admissível. Todas as corporações e o corpo de sapadores de Viana do Castelo decidiram que, enquanto não houver um convite formal à federação para estar presente nesta reunião de trabalho, farão o devido finca-pé, porque consideramos que estamos a ser desprestigiados e desconsiderados, inexplicavelmente”, acrescentou.

Na nota hoje enviada às redações, a federação explicou que a decisão de não comparecer ao encontro com a secretária de Estado da Proteção civil foi tomada, em Assembleia Geral daquela entidade, na sexta-feira, tendo recolhido “15 votos a favor (Arcos de Valdevez, comandante dos bombeiros de Caminha, Monção, Paredes de Coura, Ponte da Barca, Ponte de Lima, Valença e Voluntários de Viana do Castelo) e quatro abstenções (presidente de Câmara de Caminha, Vila Nova de Cerveira e o comandante dos Bombeiros Sapadores de Viana do Castelo)”.

A mesma deliberação, acrescenta a nota da federação que agrega as corporações dos 10 concelhos do distrito de Viana do Castelo, já havia sido tomada anteriormente, no último conselho extraordinário das Federações.

“Havendo convite por escrito a esta federação e devidamente comunicado às suas respetivas federadas, poderão estas deliberar noutro sentido”, lê-se na nota.

A posição “é assim extensível a todos os corpos de bombeiros do distrito, quer organizados em associações voluntárias, ou pelas câmaras municipais e respetivos bombeiros sapadores”.

O distrito de Viana do Castelo conta com 11 corporações de bombeiros voluntários, sendo que o concelho de Caminha é o único que tem duas destas corporações. Já Viana do Castelo, além de uma corporação de bombeiros voluntários, dispõe de um corpo de bombeiros sapadores.

De acordo com dados fornecidos, em setembro, à Lusa pelo Comandante Operacional Distrital (CODIS) de Viana do Castelo, Marco Domingues, com base no Recenseamento Nacional dos Bombeiros Portugueses, em Viana do Castelo há 673 bombeiros, dos quais 647 são do quadro ativo e 26 do quadro de comando.

Os mesmos dados indicam que a Companhia de Bombeiros Sapadores de Viana do Castelo conta com 62 bombeiros no quadro ativo e três no quadro de comando.

As 11 corporações de bombeiros voluntários totalizam 585 bombeiros do quadro ativo e 23 bombeiros no quadro de comando.

Dos 585 bombeiros do quadro ativo, 222 (38%) têm vínculo profissional à entidade detentora e 363 (63%) têm vínculo voluntário.

Dos 23 bombeiros do quadro de comando, 13 (57%) têm vínculo profissional à entidade detentora e 10 (43%) têm vínculo voluntário.