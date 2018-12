A Assembleia da República afirmou ao SAPO24 que não recebeu de Feliciano Barreiras Duarte qualquer pedido para que os serviços anulassem o ‘voto fantasma’ no Orçamento do Estado para 2019, como fonte autorizada pelo próprio deputado tinha afirmado que o social-democrata já tinha feito.

Na quarta-feira, o Observador noticiou que tinha sido Marcês Borges a registar Feliciano Barreiras Duarte na votação na generalidade do Orçamento do Estado para 2019, em 30 de outubro, ocasião em que o deputado esteve no plenário de manhã, tendo se ausentado depois por razões familiares, como noticiou o SAPO24 a 27 de novembro. No entanto, o seu nome consta do registo dos deputados que votaram contra o orçamento.

“Sendo certo que deste episódio o deputado Feliciano Barreiras Duarte não tirou qualquer proveito político, pessoal e financeiro, como se pode comprovar, decidiu, no entanto, escrever aos serviços da Assembleia da República comunicando a situação como ela ocorreu, para que seja eventualmente marcada falta a esta votação, considerando os fundamentos de saída de emergência por situação de um filho”, disse na altura fonte ao SAPO24.

Seguindo o Regimento da Assembleia da República, os serviços afirmam que a votação no Orçamento do Estado para 2019 não está de alguma maneira comprometida sendo que de acordo com o número 3 do artigo 94º do Regimento é dito que "nas votações por levantados e sentados, a Mesa apura os resultados de acordo com a representatividade dos grupos parlamentares, especificando o número de voto individualmente expressos em sentido distinto da respetiva bancada e a sua influência no resultado, quando a haja". Desta forma o Orçamento está aprovado e este caso de 'votação fantasma' não altera de alguma maneira este paradigma, uma vez que que não interfere com a representatividade do grupo parlamentar do PSD.

Em relação a eventuais sanções, os serviços da Assembleia da República afirmam que o Regimento não prevê penalizações, sendo que a ocorrerem, as mesmas terão de ser políticas, discutidas internamente no partido. Fonte dos serviços remeteu este ponto específico para as declarações públicas feitas na quarta-feira, após uma reunião da conferência de líderes em que foi analisada a questão das presenças ‘fantasma’ de deputados em votações e em que Negrão insistiu na responsabilização pessoal dos eleitos perante os eleitores, admitindo que, internamente, os partidos não têm poder de sanção.

“Perante novos acontecimentos, novos comportamentos temos que alargar o âmbito das competências internas nos partidos”, afirmou à Lusa Fernando Negrão, num comentário ao caso da votação ‘fantasma’ da deputada Mercês Borges por Feliciano Barreiras Duarte, que não estava no plenário.