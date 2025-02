O programa do evento, intitulado de “Feliz Ano Novo Chinês”, vai ter lugar na Alameda D. Afonso Henriques, estando previstos desfiles, espetáculos, artesanato e gastronomia.

Hoje, entre as 10:00 e as 12:30, vão desfilar dragões de papel e estão previstas danças orientais e artes marciais. Entre as 13:00 e as 16:30 há lugar para um espetáculo no palco da Fonte Luminosa.

Ao longo de todo o dia, realiza-se uma feira cultural e gastronómica nas laterais da Fonte Luminosa, o que se repete no domingo, acompanhada por um espetáculo no principal palco das celebrações entre as 14:30 e as 16:30.

Já o desfile tem início na Rua Actor Isidoro, com passagem pela Avenida Almirante Reis, culminando numa apresentação final de todas as equipas participantes na Alameda D. Afonso Henriques.

Segundo o calendário chinês, que se baseia nos ciclos da lua, o ano novo começou a 29 de janeiro, sob o signo da serpente, um dos 12 animais do zodíaco da China.

“A serpente representa, na cultura chinesa, sabedoria e agilidade”, observou à agência Lusa Wang Haohua, um dos astrólogos mais requisitados pela imprensa estatal chinesa.

As comemorações em Lisboa são uma iniciativa da Câmara Municipal de Lisboa, da Embaixada da China e da Associação Festival da Primavera Chinesa