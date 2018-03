O Itinerário Principal (IP) 6 está com fendas significativas no pavimento e desde há nove meses com uma faixa de rodagem fechada ao trânsito entre Óbidos e Peniche, alertaram hoje deputados e um autarca, que exigem obras urgentes.

Em declarações à Lusa, os deputados do PS eleitos por Leiria, António Sales, José Miguel Medeiros e Margarida Marques, disseram hoje estar “preocupados” com o problema e alertaram para a “urgência” das obras no IP6, “atendendo a que se aproxima a próxima época balnear, circunstância que provocará um maior afluxo na via rodoviária”.

Na mais recente Assembleia Municipal de Peniche, no final de fevereiro, o presidente da freguesia de Serra d’El Rei (Peniche), Jorge Amador, disse estar preocupado com “o adiamento das obras e os transtornos causados” aos automobilistas pelas restrições de circulação.

Hoje, o autarca reiterou a preocupação, em declarações à agência Lusa, alertando também para a falta de visibilidade da sinalização na via à noite devido à deficiente iluminação.

Os deputados perguntaram ao Governo “para quando estão previstas as obras de melhoramento”, depois de o terem já feito em julho de 2017.

Na altura, foram informados pelo ministro do Planeamento e das Infraestruturas de que “estava a ser preparado o lançamento de um concurso para o desenvolvimento do projeto de execução, com base numa análise rigorosa da situação e uma solução técnica que permita resolver o problema de forma definitiva”.

Contudo, as obras ainda não começaram.

Desde há nove meses, mantém-se fechado ao trânsito um troço da faixa de rodagem no sentido Óbidos-Peniche, com a circulação em ambos os sentidos a fazer-se pela faixa de rodagem contrária e com condicionamento de velocidade.

As medidas foram implementadas na sequência de um acidente ocorrido em meados de junho de 2017, em que o despiste de um veículo foi causado pela existência de fendas que atingem uma altura de 60 centímetros e uma largura de 20 centímetros.

Questionada pela Lusa, a empresa Infraestruturas de Portugal não deu esclarecimentos.