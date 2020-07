A Fenprof fez as contas e concluiu que esse número corresponde a uma média de três docentes por agrupamento de escolas, um número que considera insuficiente para cumprir o trabalho de recuperação e consolidação de aprendizagens nas primeiras semanas do ano letivo.

No mesmo comunicado, a estrutura sindical acusa a tutela de não cumprir o compromisso de voltar a ouvir os representantes dos professores antes de divulgar as normas de organização do ano letivo.

“Uma vez mais, o ministro mostrou desrespeito pelos professores e pelas suas organizações sindicais. Infelizmente, já não surpreende”, lamenta a Fenprof, alertando que há aspetos que são de negociação obrigatória.

A estrutura sindical já exigiu, junto do ministério, a abertura de negociações sobre estas matérias, que vão desde as condições e horários de trabalho, incluindo em situações de ensino não presencial, às normas de segurança sanitária.

Sobre as normas de segurança, a Fenprof criticou ainda as medidas anunciadas, que preveem a utilização obrigatória de máscara a partir do 2.º ciclo e um distanciamento físico de um metro sempre que possível, considerando que as regras são insuficientes para assegurar o regresso às aulas em segurança.