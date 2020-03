Apesar do aumento do número de vagas em 2020, a Fenprof considera que “o impedimento de progressão aos 5.º e 7.º escalões é (…) uma inaceitável discriminação dos docentes que exercem atividade no continente, em relação aos das regiões autónomas”, onde os critérios de progressão na carreira divergem.

O acesso a estes escalões levou na quarta-feira cerca de meia centena de professores ao Ministério da Educação para reivindicarem a abertura de vagas em número igual ao de docentes que reúnam os requisitos para progredir, uma reivindicação que a Fenprof reitera após a publicação do número de vagas.

A estrutura sindical voltou a acusar a tutela de violar a lei da negociação coletiva, afirmando que o Ministério tentou “justificar a não-realização do processo negocial” com o acordo celebrado em 2010 com os sindicatos, que, segundo a Fenprof, também não foi cumprido na altura.

“Convirá esclarecer que o acordo de princípios então subscrito situou-se no tempo e tinha um objetivo principal para os professores: eliminar a divisão da carreira em docentes e docentes titulares, o que aconteceu, e abrir, naquele ano, a progressão de docentes que estavam há muitos anos sem progredir”, lê-se no comunicado.

A Fenprof vai reunir-se na quinta-feira com outras organizações sindicais de docentes para decidir as próximas ações, com o objetivo de pôr fim ao “bloqueio negocial imposto” pela tutela.