Rosas é distinguido com um dos três Prémios da Fundação Calouste Gulbenkian, na categoria História da Europa, pelo livro “Salazar e os Fascismos. Ensaio breve de história comparada”, editado pela Tinta-da-China.

Na categoria História Moderna e Contemporânea de Portugal, a vencedora é Teresa de Campos Coelho, com “Os Nunes Tinoco. Uma dinastia de arquitetos régios dos séculos XVII e XVIII”, edição da Fundação da Casa de Bragança.

Na categoria História da Presença de Portugal no Mundo são distinguidos ‘ex aequo’ Lúcio de Sousa e Maria de Lurdes Caldas, respetivamente, com as obras “The Portugueses Slave Trade in Early Modern Japan. Merchants, Jesuits and Japanese, Chinese, and Korean Slaves”, publicada pela norte-americana Leiden, e “Os Medina e Vasconcelos. História de uma Família”, em três volumes, pela Escritório Editora.

Cada Prémio Gulbenkian tem o valor pecuniário de dois mil euros.

Com o valor de 2.500 euros, o Prémio Pina Manique distingue, na área de estudo “Do Iluminismo à Revolução Liberal”, a tese de doutoramento de Andreia Maria Durães Gomes com o título “Casas de cidade: Processo de privatização e consumos de luxo nas camadas intermédias urbanas (Lisboa na segunda metade do século XVIII e início do século XIX)”.