Questionado sobre a exigência do cargo, uma vez que esta legislatura conta com uma dezena de partidos representados no parlamento, Ferro considerou que “o mandato é sempre exigente mas desta vez é uma exigência diferente, embora esteja muito claro no Regimento da Assembleia da República quais são os direitos e deveres dos grupos parlamentares e dos deputados que são o único representante de um partido”.

O socialista avançou também que, "durante a próxima semana, haverá uma conferência de líderes para ver, entre outras coisas, os tempos que existem em cada debate para os diversos grupos parlamentares e também para os deputados que estão aqui mas que são únicos representantes de partido", mas ressalvou que o regimento "é claro" e "pode ser superado em determinados momentos quando há consenso de todos os grupos parlamentares, é isso que é a praxe parlamentar".

“Isso é uma coisa que está bastante clara no Regimento da Assembleia da República e, certamente que nós saberemos tratar com toda a capacidade de inserir toda a gente no trabalho parlamentar, todas essas questões”, acrescentou.

O socialista Eduardo Ferro Rodrigues foi hoje eleito, pela segunda vez, presidente da Assembleia da República com 178 votos a favor, 44 brancos e oito nulos, na primeira sessão do novo parlamento.

Ferro Rodrigues era candidato único ao cargo.

Há quatro anos, foi eleito com 120 favoráveis, mas nesse ano o PSD apresentou um candidato, Fernando Negrão, que recolheu 108 votos.

O regimento da Assembleia da República determina que o primeiro do parlamento é eleito na primeira reunião plenária da legislatura por maioria absoluta dos votos dos deputados em efetividade de funções.

A votação nominal, chamados um a um, por ordem alfabética, pela mesa da Assembleia, durou 43 minutos, após o que a sessão foi interrompida para se fazer a contagem de votos.