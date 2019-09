Esta posição foi assumida por Ferro Rodrigues na XXIII cerimónia de entrega do Prémio Norte/Sul do Conselho da Europa, que decorreu na Sala do Senado, no parlamento, e que contou com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Este ano foram distinguidos o francês Damien Carême, pelo seu papel no acolhimento de migrantes, e Jaha Mapenzi Dukureh, da Gâmbia, pela sua luta contra a mutilação genital feminina.

Uma das linhas da intervenção de Ferro Rodrigues passou pela crítica à persistência de graves desigualdades no mundo, referindo casos de países em que a esperança de vida não chega aos 60 anos e em que o rendimento nacional bruto per capita pouco excede 700 dólares por ano.

"E não podemos esquecer o crescimento das desigualdades nas economias mais avançadas, o agravamento da precariedade no trabalho ou a permanência de taxas de desemprego entre os jovens, pese embora os seus ganhos de formação e competências. Defender e promover o diálogo e a cooperação internacional, lutar por sociedades mais coesas e justas não é só uma exigência da realização concreta dos direitos humanos - é também um ganho de eficiência económica", sustentou o presidente da Assembleia da República.