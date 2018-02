O presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, agradeceu o "serviço à causa pública" prestado pelo ex-primeiro-ministro e ex-líder do PSD Pedro Passos Coelho, que hoje se despede do parlamento.

"Agradeço o sentido de serviço à causa pública e desejo as maiores felicidades pessoais nesta nova fase da sua vida", declarou o presidente da Assembleia da República, na abertura do plenário, antes do início do debate quinzenal.

PSD e CDS-PP aplaudiram de pé o ex-primeiro-ministro e ex-presidente do PSD, que se levantou, tendo sido saudado também por aplausos da bancada do PS, incluindo o presidente socialista e líder parlamentar, Carlos César, e a secretária-geral adjunta, Ana Catarina Mendes.

"Pedro Passos Coelho exerceu funções de elevada responsabilidade no grupo parlamentar do PSD, na direção do PSD e no Governo de Portugal. Independentemente das avaliações políticas de cada um e da pluralidade de visões aqui representadas, Pedro Passos Coelho merece a consideração e o respeito de todas as bancadas e, em primeiro lugar, do presidente da Assembleia da República pela forma correta e convicta com que defendeu sempre os seus pontos de vista", afirmou Ferro Rodrigues.

Antes, o presidente da Assembleia da República e o ex-presidente do PSD estiveram reunidos cerca de 15 minutos no gabinete de Ferro Rodrigues.

Quando passaram pelos jornalistas, juntos, antes de iniciarem o encontro, Passos comentou para Ferro: "Não esperava tanta atenção".

À saída, questionado pelos jornalistas se vai ter saudades da vida parlamentar, Passos recusou fazer qualquer comentário, confirmando apenas que vai assistir ao debate quinzenal com o primeiro-ministro, no qual Fernando Negrão se estreia como líder parlamentar do PSD.

Pedro Passos Coelho será substituído na bancada por Ana Sofia Bettencourt, que já esteve no parlamento durante a legislatura de 2011 a 2015 e nas semanas que o ex-líder chefiou o XX Governo, derrubado pelos partidos de esquerda.

A decisão para a substituição de Passos, que renunciou ao mandato, teve hoje a "luz verde" da subcomissão de Ética.