“O Holocausto é exemplo maior da barbárie nazi, com seis milhões de judeus mortos e um número indeterminado de outros seres humanos perseguidos, encarcerados, deportados ou mortos pelas suas crenças, opções políticas, orientação sexual, condições físicas ou origens, mas não surgiu do vazio”, lembrou.

O Holocausto, evidenciou o presidente da Assembleia da República, “foi um programa estabelecido e executado de forma planeada, por etapas” e que sustentou “numa cultura de ódio e de preconceito” e foi “promovido e alimentado por uma forte e eficaz campanha de propaganda e desinformação, que soube explorar a crise financeira e social do pós I Guerra Mundial”.

“Foi um propósito que contou com a cumplicidade, a colaboração – ativa ou passiva – e a indiferença de parte significativa da população de vários Estados”, apontou.

Na evocação deste dia, para Ferro Rodrigues “é também justo recordar os que não assistiram passivamente à propagação do mal, tantas vezes com riscos para a própria vida, a sua liberdade ou sustento”, como foi o caso de Aristides de Sousa Mendes, que salvou centenas de vidas ao contrariar ordens do Governo português.

“É, pois, com agrado que a Assembleia da República, casa da democracia, se associa, nesta cerimónia evocativa do Dia Internacional da Memória do Holocausto, à homenagem devida a este Homem, que honra todos os Portugueses, através da Exposição Além do Dever e da apresentação do documentário sobre a sua vida”, enalteceu.