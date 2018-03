O estado de saúde do presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, submetido na quarta-feira a uma cirurgia a um pulmão, é estável e a recuperação está a evoluir bem, segundo o boletim clínico do hospital.

Ferro Rodrigues “passou uma noite tranquila, revelando todos os parâmetros analisados uma condição estável”, lê-se no boletim clínico assinado por Francisco Félix, diretor do Serviço de Cirurgia Torácica do Hospital Pulido Valente, em Lisboa, divulgado hoje pelo gabinete do presidente do parlamento.

“A evolução do pós-operatório e a convalescença decorrem como previsto, no sentido de uma rápida e plena recuperação”, lê-se ainda no boletim, onde é referido que mais informações serão divulgadas na sexta-feira, às 13:00.

Na nota do gabinete do presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues “agradece as muitas mensagens que lhe têm sido dirigidas, através das quais lhe têm endereçado votos de rápida recuperação”.

O ex-secretário-geral do PS foi submetido na quarta-feira a uma cirurgia ao pulmão, que "foi programada e correu muito bem", garantiu o médico Francisco Félix, após a intervenção.

O médico recusou focar qualquer “aspeto de ordem clínica, que diga respeito sequer ao diagnóstico, à terapêutica ou ao prognóstico” sem dizer “qual foi o objetivo da cirurgia” dado tratar-se de uma questão da “esfera do sigilo".

A cirurgia de Ferro Rodrigues foi anunciada na terça-feira, estando a ser substituído, até ao dia 29 deste mês, pelo vice-presidente eleito pelo grupo parlamentar a que pertence, neste caso o deputado Jorge Lacão.

[Notícia atualizada às 13:51]