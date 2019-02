O presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, inicia hoje uma visita oficial de quatro dias à República da Coreia, a convite do seu homólogo sul-coreano, Moon Hee-sang.

Segundo uma nota do gabinete de Ferro Rodrigues, o objetivo da visita oficial, a primeira de um presidente do parlamento português àquele país, é o de “reforçar as relações” entre a Assembleia da República e a Assembleia Nacional da República da Coreia, e o de “estreitar a cooperação” entre as instituições e países.

“O presidente Eduardo Ferro Rodrigues manterá encontros de alto nível, sendo recebido pelo presidente Moon e pelo primeiro-ministro, Nak-yeon Lee, com quem abordará o relacionamento entre Portugal e a Coreia do Sul”, afirma o gabinete de Ferro Rodrigues na mesma nota.

Ferro Rodrigues faz-se acompanhar de uma delegação que integra o presidente da comissão de negócios estrangeiros e comunidades portuguesas, Sérgio Sousa Pinto, o presidente do grupo parlamentar de Amizade Portugal — República da Coreia, Vitalino Canas (PS), e os vice-presidentes do mesmo grupo parlamentar de amizade, Fernando Virgílio Macedo (PSD) e Ilda Araújo Novo (CDS-PP).

Da agenda, em Seul, constam uma visita ao Museu e Centro de Inovação da Samsung e um encontro com o presidente do conselho de administração da Asiana Airlines.

O gabinete informa ainda que Ferro Rodrigues se vai deslocar a Busan, a segunda maior cidade sul-coreana, para contactos com os presidentes da câmara municipal e do conselho metropolitano, um encontro a Câmara de Comércio e Indústria e visitar unidades industriais dos ‘cluster’ automóvel e da energia eólica.

Do programa consta ainda uma visita à zona desmilitarizada da Coreia, em Paju, Gyeonggi, coincidindo com a segunda cimeira entre os Presidentes dos Estados Unidos da América e da Coreia do Norte, que decorrerá em Hanói, no Vietname, entre 27 e 28 de fevereiro.