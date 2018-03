Apenas 21 comboios da Fertagus circularam entre as 00:00 e as 17:30 de hoje devido à greve dos trabalhadores da Infraestruturas de Portugal (IP), sendo que num dia normal circulariam 94 no mesmo período.

A porta-voz da empresa, Raquel Santos, referiu que estes 21 comboios fazem parte dos 25% correspondentes aos serviços mínimos. Os trabalhadores da IP fazem hoje uma greve para reclamar aumentos salariais de cerca de 4%, que garantam no mínimo 40 euros a cada trabalhador, prevendo-se "fortes perturbações e supressões" na circulação de comboios. Os serviços mínimos definidos preveem 25% da circulação em Lisboa e no Porto, em horário normal, e nos serviços Alfa, Intercidades e Internacionais, bem como no comboio da Ponte 25 de Abril (Fertagus). Na Fertagus, que faz a ligação ferroviária na Ponte 25 de Abril, entre Lisboa e Almada, entre as 00:00 e as 09:39 circularam 16 dos 45 comboios habituais.