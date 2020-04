“A Fertagus vai voltar a realizar a oferta completa de horários aos dias úteis”, adiantou a empresa, em comunicado, explicando que se mantêm os horários de fim de semana porque “nunca foram alterados”.

Além disso, avançou, o horário das bilheteiras também será reforçado a partir de segunda-feira “para que os clientes possam adquirir o seu título de transporte, que é obrigatório para viajar”.

A Fertagus, que assegura a ligação ferroviária sobre a Ponte 25 de Abril, tinha reduzido a sua oferta com a pandemia da covid-19 e a declaração do estado de emergência, em março, tendo registado “uma redução de cerca de 85% da procura”.

No entanto, como houve esta diminuição do número de passageiros, a empresa considera que “serão garantidas as condições de segurança necessárias”.

Neste sentido, a Fertagus referiu que tem tomado várias medidas para assegurar condições de segurança aos seus colaboradores e clientes, nomeadamente o "reforço da higiene e limpeza das composições, que é feita por prestadores de serviço externo habilitados e devidamente certificados”.

“Todas as composições da Fertagus são, diariamente, alvo de trabalhos profundos de limpeza e de higienização, com especial atenção nos pontos de maior contacto pelos clientes, supervisionadas pela área de higiene e segurança no trabalho com produtos aprovados pela Direção-Geral da Saúde (DGS) e escolhidos consoante o tipo de instalação/superfícies a desinfetar”, explicou.

Além disso, a empresa lembrou que os comboios foram desinfetados com o produto Microbe Shield Z-71 da Zoono, que é “uma tecnologia antimicrobiana com ação/proteção residual, à base de água, sem álcool, não tóxica e com 99,99% de eficácia na eliminação de microrganismos até 30 dias após a sua aplicação, mesmo no decurso de limpezas de rotina que se continuam a realizar”.

Nesta nota, a Fertagus indicou ainda que tem realizado campanhas de sensibilização aos passageiros para a “recomendação do uso de máscara”.

A empresa, que pertence ao Grupo Barraqueiro, assegura o transporte ferroviário entre Setúbal e a estação de Roma-Areeiro, em Lisboa, numa extensão de 54 quilómetros.