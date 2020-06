"Naturalmente queremos fazer a nossa festa do Avante! Faltam dois meses e tal… veremos", disse o secretário-geral comunista, Jerónimo de Sousa, em entrevista ao jornal Público e à rádio Renascença.

O líder do PCP apontou, ainda assim, que "há uma festa com novas condições que resultam da situação" e que "vão ser usados mais 10 hectares, ou seja, 30 hectares no total, 30 campos de futebol para a realização da festa".

Para Jerónimo "este espaço enorme, verde, cria todas as condições para que os visitantes possam usufruir com condições sanitárias, com a garantia que damos uma festa ímpar na sua dimensão política, social, cultural, de convívio, de abertura".

"Naturalmente nós queremos fazer a festa, mas dizer [que se faz a] ‘Festa do Avante!, ponto final, parágrafo’… não é isso. Consideraremos e avaliaremos todas as condições para garantir que quem vá à festa não sofra qualquer consequência", frisou ainda.

"Com organização, tenacidade e criatividade"

A entrevista é publicada no mesmo dia que chegou às bandas a edição desta semana do Jornal "Avante!. A publicação do partido considera que "não será seguramente impossível" a realização do evento em setembro "com organização, tenacidade e criatividade".

"A discussão em torno das medidas a tomar para garantir uma Festa segura prossegue, mas há muitas que já estão em concretização", avança a publicação.

A começar pela abertura das portas, "que este ano serão antecipadas, de modo a evitar grandes aglomerações e cruzamento de fluxos de entradas e saídas". De acordo com o Jornal Avante "nesta edição da Festa haverá três palcos centrais de grande dimensão, mais o Avanteatro e o Cineavante". "Em cada um destes espaços será feita a delimitação física das áreas com a marcação de corredores e circuitos e haverá assistentes de plateia a ajudar ao cumprimento das regras", acrescentam.