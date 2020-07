As medidas sobre segurança e higiene que serão implementadas na edição deste ano da Festa do Avante são noticiadas hoje no Jornal do Avante. "Este ano a Festa do Avante! terá uma menor densidade de construção, menos paredes e mais áreas abertas: estas são apenas duas das muitas medidas tomadas, particularmente visíveis no Espaço Central, para, em tempo de surto epidémico, a tornar mais segura para construtores e visitantes", escreve o Jornal do Partido Comunista.

Uma das principais novidades, avança também a Blitz citando o suplemento do Jornal do Avante dedicado à Festa, passa pelo alargamento do espaço onde o público pode circular: "Serão cerca de mais 10.00 metros quadrados, abrindo áreas que nunca estiveram acessíveis ao visitante, o que contribui para o descongestionamento e alargamento dos espaços".

A abertura das portas no primeiro dia do evento será também antecipada, sendo que "a Porta da Quinta da Princesa abrirá às 16 horas e a da Quinta do Cabo uma hora antes" e o evento contará este ano com a abertura de mais portas, "para evitar o cruzamento de fluxos de entradas e saídas". Existirão canais de saída mais alargados, bem como espaços de esplanada alargados e haverá presença de equipas permanentes de higienização das esplanadas e o aumento dos pontos de água e sabão na zona de restauração. Também será feito controlo de entrada e organizados circuitos lineares nas exposições.

A manutenção da Festa do Avante num ano em que foram cancelados os festivais de música habituais no verão, além de festas e romarias pelo país, tem sido um tema polémico dado contexto de pandemia de Covid-19 . Os grandes eventos estão proibidos até ao final de setembro, mas a Festa do Avante foi considerado um evento político e por isso autorizado.

Sobre o teor da edição deste ano, escreve ainda o Jornal do Avante que "o surto epidémico revelou a verdadeira natureza do capitalismo e tornou mais visível a necessidade de transformações profundas".

"Num momento em que alguns, aproveitando-se do surto epidémico, procuraram alcançar antigos objectivos antidemocráticos, o PCP assumiu-se como o mais coerente e corajoso defensor dos valores de Abril. Quem mais do que o Partido se bateu em defesa dos direitos de manifestação, protesto, greve e acção sindical, que outros tentavam limitar? Estes, como outros, são direitos que não podem ficar confinados; direitos que se defendem exercendo-se, como sucedeu – com toda a firmeza e em pleno respeito pelas regras de protecção sanitária – na jornada do 1.º de Maio que a CGTP-IN levou a cabo em todo o País", pode ainda ler-se.

As temáticas associadas à pandemia serão tema num dos espaços principais do evento. "A pandemia de COVID-19 deixou ainda mais evidente a natureza exploradora, opressora, agressiva e predadora do capitalismo, bem como a sua óbvia incapacidade para servir a Humanidade – e a exposição que estará patente no Espaço Central da Festa do Avante! não deixará de o recordar".

No plano nacional, o Jornal tece também críticas à política seguida pelo governo no combate ao surto de Covid-19. "entenas de milhares de trabalhadores empurrados para o lay-off e muitos outros despedidos; brutal redução dos salários, alterações unilaterais de horários, imposição de férias forçadas; retirada de direitos e arbitrárias imposições nas condições de trabalho, nomeadamente nos horários e nas situações de «teletrabalho». Milhares de micro, pequenos e médios empresários, assim como pequenos produtores, viram a sua actividade liquidada ou seriamente ameaçada. Face a esta grave situação, o Governo do PS optou pelos interesses do grande capital e pela submissão às imposições da União Europeia e do euro. O Orçamento Suplementar que aprovou com o PSD – o PCP votou contra! – fica marcado precisamente por dar aos grupos económicos aquilo que nega aos trabalhadores."

A festa decorre na Atalaia, Seixal, nos dias 4, 5 e 6 de setembro e o cartaz conta com nomes como Xutos & Pontapés, Dino D'Santiago, Capicua, Aldina Duarte, Camané & Mário Laginha e Lena d'Água.

[Notícia atualizada às 13h42]