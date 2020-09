O horário foi adiantado para as 16:00, a fim de evitar ajuntamentos aos portões, num contexto em que as autoridades sanitárias obrigaram a uma lotação máxima de 16.563 pessoas e plateias sentadas nos espetáculos nos 30 hectares do certame político-cultural do PCP, devido à pandemia de covid-19.

“Este ano, decidimos trazer as netas, pela primeira vez, uma com 17 e uma com 13 anos. Vamos vivê-la [a festa] com mais intensidade do que em anos anteriores por mil e uma razões”, disse à Lusa Alice Caldas, 62 anos, ladeada pelo marido, José, 68 anos, ambos auxiliares hospitalares reformados e costumeiros na festa.

Com as netas mais afastadas, evitando a câmara de televisão, José Caldas mostrou-se confiante de que tudo vai correr bem até domingo.

“Nós somos muito unidos e organizados. Vamos cumprir as recomendações da Direção-Geral da Saúde. Há menos gente, mas, apesar de tudo, não é razão para não fazermos uma festa em condições, espetacular”, garantiu.

A estudante de engenharia geoespacial de 21 anos Beatriz Peres também foi das primeiras a entrar para a festa, a qual costuma ajudar a montar nos tempos livres.