"A senhora ministra há pouco fez um apelo para que todas as pessoas nos ajudem para que o número de casos não continue a aumentar. E o facto é que nós verificamos é que confraternizações familiares, estes festejos, a propósito de um baptizado, uma boda, têm sido responsáveis sido responsáveis por 67% dos casos reportados em Portugal", referiu hoje Diretora-Geral da Saúde, na conferência de imprensa habitual de sexta-feira.

Relativamente aos chamados "BBB" (Bodas, Batismos e Banquetes)e às notícias de que dezenas de jovens universitários em Aveiro e no Porto estão infetados por terem participado em festas, Graça Freitas voltou a fazer novamente um apelo à população para evitar este tipo de eventos.

"Esses encontros festivos que obviamente levam à descontração e a descontração leva a múltiplos contactos e leva a contactos de proximidade"

"Quando as autoridades de Saúde fazem a investigação epidemiológica encontram de facto esse tipo de convívio. Deixo aqui um grande apelo às pessoas, às famílias, que se coíbam nesta fase em que há transmissão crescente do vírus na comunidade de terem esses encontros festivos que obviamente levam à descontração e a descontração leva a múltiplos contactos e leva a contactos de proximidade. Muitas vezes isto é acompanhado de refeições, de ingestão de alimentos e bebidas e as máscaras serão retiradas nestas alturas o que aumenta o risco", concluiu Graça Freitas.

Na mesma conferência, a ministra apelou também aos portugueses para que façam um esforço a nível individual. "Sem ele não vamos ter sucesso", disse.