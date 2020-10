Os alunos estrangeiros terão sido contagiados fora do perímetro escolar e encontram-se em isolamento, noticia esta sexta-feira o Jornal de Notícias (JN).

De acordo com o JN, no Porto, um convívio num bar poderá ter contribuído para disseminar o contágio. O primeiro caso foi detetado no dia 2, sendo que 49 alunos já testaram positivo — a Universidade confirma 40, mas admite mais alunos que poderão dar positivo noutras instituições de Ensino Superior. O SAPO24 tentou, na manhã desta quinta-feira, obter esclarecimentos junto da reitoria da Universidade do Porto, o que não foi possível até ao momento.

A reitoria, citada pelo jornal, diz que se trata de estudantes de "praticamente todas as faculdades" e garante não ter "registo de qualquer caso de contágio" dentro da instituição de ensino. Por conseguinte, o sócio-gerente do bar em questão sublinha que "não houve nenhuma festa", mas confirmou que recebeu os estudantes no espaço. Contudo, salienta "que nada garante" que tenham sido infetados no local, pois "os estudantes fazem muitos botellóns em casa e jardins". Os seus funcionários testaram negativo.

Em Aveiro, 15 dos infetados serão de nacionalidade espanhola, sendo que nenhum está internado, embora alguns estejam com sintomas. Porém, a universidade, de acordo com o JN, desconhece em que circunstâncias os alunos foram infetados, não confirmando a versão de que tenham sido infetados por via de um convívio estudantil.