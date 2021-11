O balanço de vítimas mortais numa onda de multidão no Festival Astroworld, em Houston, no Texas, subiu para 10. As autoridades dão agora conta da morte de uma criança de 9 anos.

De acordo com as autoridades, a compressão da multidão em direção ao palco ocorreu enquanto o 'rapper' Travis Scott atuava, tendo o concerto sido cancelado, a 5 de novembro. Pelo menos 17 pessoas foram transportadas para o hospital, incluindo 11 que estavam em paragem cardíaca. Muitas pessoas foram também assistidas no local do Parque NRG, onde foi instalado um hospital de campanha. Segundo o The Guardian, o número de vítimas mortais subiu agora para 10, após a morte de uma criança de nove anos. Ezra Blount estava em coma após sofrer ferimentos graves no evento. Os advogados da família referiram no processo que a criança sofreu graves danos no cérebro, rins e fígado depois de ser "pontapeada, pisada e quase esmagada até à morte". Devido ao ocorrido, está a ser pedida uma indemnização de um milhão de dólares. Cerca de 50.000 pessoas estiveram presentes no festival de música. O evento estava esgotado, de acordo com a página do Astroworld na internet.