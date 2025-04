O estudo foi realizado nos Estados Unidos, concretamente na Universidade da Pensilvânia, e os cientistas dizem ter descoberto como fazer uma chávena de café mais forte usando a mesma quantidade de grãos moídos.

"Esqueça os grãos caros e os filtros caros – se quiser uma chávena de café coado mais forte, basta adicionar água lentamente, de forma constante e a uma altura elevada, dizem os investigadores", num trabalho citado pelo jornal The Guardian.

Arnold Mathijssen, co-autor do estudo da Universidade da Pensilvânia, disse que deitar água quente lentamente de uma chaleira tipo pescoço de ganso aumenta o tempo de contacto entre a água e o pó de café, enquanto que deitar de uma altura maior aumenta a mistura, o que resulta na extração de mais café. "Se despejar demasiado devagar ou demasiado alto, o jato tende a quebrar em gotas mais pequenas, e é isso que também deve evitar", diz.

"Embora o despejo lento aumente o tempo de contacto, a equipa descobriu que a baixas altitudes a velocidade da água era demasiado baixa para penetrar e perturbar o leito de partículas. A água despejada de alturas maiores resultou numa maior agitação das partículas, mas a equipa descobriu que a água deve fluir num jato ininterrupto para penetrar no leito de partículas e deslocar as que se encontram no fundo do funil — um processo que resulta na acumulação de partículas nas laterais e, em seguida, na queda, criando um efeito semelhante a uma avalanche que aumenta a mistura", lê-se.

A equipa acrescenta que um bom ponto de partida para quem está em casa é reduzir a quantidade de café moído em 10%, digamos de 20 para 18 gramas por chávena, e depois provar o café produzido despejando a água quente a diferentes alturas, mantendo um limite de cerca de 30 cm por segurança.

Os investigadores dizem também que, para fazer o expresso perfeito todas as vezes, é melhor usar café moído um pouco mais grosso do que o normal.