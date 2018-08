A gruta das Torres, na ilha do Pico, nos Açores, vai ser palco para dois concertos do Festival Cordas, que decorre entre 12 e 16 de setembro com um calendário de 20 eventos, desde concertos a conversas e workshops.

Segundo a associação MiratecArts, que promove a terceira edição do Festival Cordas, os concertos agendados para os dias 13 e 14 de setembro, pelas 18:00, levam guitarras únicas para o centro da terra, na Gruta das Torres, na freguesia da Criação Velha, que se estende por cerca de 5.150 metros.

De acordo com a associação, que tem como diretor artístico Terry Costa, a terceira edição desta iniciativa, criada com o objetivo de projetar no mundo a Viola da Terra, vai acolher tocadores de várias ilhas, com destaque para o músico de São Miguel Rafael Carvalho, da Associação de Juventude Violas da Terra, que apresentará um novo CD e tocará também nos currais das vinhas do Pico, paisagem emblemática da ilha.

Numa nota enviada às redações, a associação MiratecArts destaca também a “Resonator guitar, guitarra ressonante acústica, que produz som através da condução de vibrações de cordas da ponte para um ou mais cones de metal fiado nas mãos do multifacetado artista holandês Pieter Adriaans”, músico que “já faz da ilha de São Jorge a sua residência” e “volta ao festival depois de ter participado na primeira edição com um programa que abrangeu as escolas e com uma mostra de vários instrumentos de cordas”.

Da programação consta ainda, entre outros, o músico picoense Bruno da Rosa que se apresenta com uma guitarra Gretsch eletromatic.

Com concertos nos Museus do Vinho, dos Baleeiros e auditório da Madalena, a programação do festival integra Rabeca, Carolina Umbelino (Brasil) e Maija Kauhanen (Finlândia), com um típico instrumento de cordas do folclore finlandês, o Kantele.

O Festival Cordas recebeu nomeações para Melhor Pequeno Festival, Melhor Programação e Melhor Promoção Turística nos Prémios Ibéricos 2018, após ter alcançado a lista dos TOP Melhores Novos Festivais e conta com vários parceiros e apoio da Direção Regional do Turismo.