“Este ano temos um cartaz maior, essencialmente porque finalmente vamos a quase todas as freguesias de Pombal, ficando apenas uma freguesia de fora”, salientou à agência Lusa Humberto Pinto, responsável do Teatro Amador de Pombal (TAP), parceiro do município na organização.

Ao todo, realça, o programa contempla “no total 38 atividades que serão repartidas nos espetáculos do Teatro-Cine, na Casa Varela, e também no Mercado Municipal de Pombal”, numa segunda-feira em que a companhia Boca de Cão vai interagir com quem andar às compras.

Entre teatro, uma oficina com Sara Barros Leitão e um concerto dramatizado, que chega a Pombal através do 42.º Festival Música em Leiria, há “várias ações para todos os públicos, desde a escola até ao público mais adulto”, avança Humberto Pinto.

Um dos destaques é a estreia, no primeiro dia do festival, de “Luz”, a mais recente produção do TAP.

“É sobre violência, sobre o rapto de crianças e a vivência em cativeiro. São experiências traumáticas. É um espetáculo bastante violento”, antecipa Humberto Pinto, que integra o elenco da peça em que o público estará sentado no palco.

Segundo o TAP, “Luz” explora uma premissa: “quantos mais casos de violência são conhecidos, menos impacto parecem ter”.

“O egoísmo distrai-nos e leva-nos ao silêncio em relação ao que se passa à nossa volta. A banalização destes casos, pela comunicação social, torna-nos dormentes. O nosso silêncio é permissivo e, assim, compactuamos com os que cometem atrocidades. O silêncio também é agressão”, aponta a companhia, na sinopse.

Após a estreia de “Luz”, com duas sessões no palco do Teatro-Cine de Pombal, o festival prossegue no dia 3 de março, com “Commedia a La Carte Kids”, na mesma sala.

A 9 de março, há “Fogo lento”, Costanza Givone e Ricardo Trindade, na Casa Varela, “O regresso dos que nunca foram”, do G.A.T.A. Júnior na associação de Marinha da Guia, Carriço, “Lusíadas?”, do TAP, na associação de Pousadas Vedras, e “ETC…”, da S.A. Marionetas, no salão de Almagreira.

Pelo Mercado Municipal de Pombal andará a Boca de Cão, com “Agostinho e Felicidade”, na manhã de 11 de março.

Os bonecos de “ETC…” chegam também ao Salão Paroquial da Mata Mourisca no dia 15 de março, enquanto “Estranhões e bizarrocos”, do Teatro Invisível, estará com várias sessões no Centro Escolar de Carnide no dia 16.

Também no dia 16, o festival volta ao Teatro-Cine de Pombal, com “O céu não lhes responde”, da ESTE - Estação Teatral da Beira Interior.

Ainda nesse dia, “ETC…” vai a Vila Cã, voltando a S.A. Marionetas à cena no dia 17 de março, em Vermoil.

No Teatro-Cine de Pombal, “Guião para um país possível”, de Sara Barros Leitão, no dia 23 de março, e "Desconcerto", o concerto dramatizado dos Ad Libitum, no dia 24, encerram a programação central do festival.

Para público escolar, “ETC…”, “Estranhões e bizarrocos” e “Rube”, de Alodeya, vão circular por estabelecimentos de ensino de Abiul, Meirinhas, Louriçal, São Simão de Litém e Pombal

A nível formativo, Pombal propõe de 20 a 22 de março a oficina de mediação “Parlapatório”, de Sara Barros Leitão, destinada a jovens dos 15 aos 18 anos - ainda sem idade para votar - e pessoas maiores de 65 anos, que têm memória dos tempos da ditadura portuguesa, em que não havia eleições livres.

Segundo a organização do festival, é “uma oficina que cruza o teatro, o corpo, a voz e os jogos para refletir sobre política, numa partilha intergeracional”.