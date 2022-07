"Tendo em conta a declaração do estado de contingência pelo elevado risco de incêndio e a consequente proibição de realização de quaisquer atividades em zona florestal, a organização do Festival vê-se obrigada à única solução possível, a alteração do local, para a viabilização da realização da 26ª edição", lê-se na nota enviada ao SAPO24 pela organização do festival Super Bock Super Rock.

O evento muda-se assim para a Altice Arena, no Parque das Nações, em Lisboa, "mantendo-se o cartaz na íntegra". "Os bilhetes são totalmente válidos para a nova localização, sendo que não haverá campismo", adianta a Música no Coração.

"Fizemos todo o possível para que o evento se realizasse no local previsto mas não foi autorizado, dada a situação atual de contingência. A organização põe a segurança em primeiro lugar e acata todas as decisões das autoridades competentes", termina a nota.

Segundo o empresário e promotor Luís Montez, o festival manterá o cartaz e os quatro palcos previstos: o palco maior dentro da Altice Arena, o alinhamento de dois outros palcos coordenados dentro da Sala Tejo, na mesma sala de espetáculos, e um palco que será colocado no exterior.

Isto significa que o festival acontecerá em moldes semelhantes a edições anteriores já decorridas no Parque das Nações, entre 2015 e 2018. A organização explica que os bilhetes já adquiridos para o festival são válidos para a edição transferida para Lisboa e que qualquer possibilidade de devolução terá de ser ainda avaliada com a Inspeção-Geral das Atividades Culturais.

Em causa está a entrada de Portugal continental em estado de contingência, devido às previsões meteorológicas que apontam para temperaturas muito elevadas nos próximos dias, com o esperado agravamento de risco de incêndios florestais. O estado de contingência proíbe o acesso, circulação e permanência nos espaços florestais, assim como a realização de trabalhos, nessas áreas.

Hoje, a SIC Notícias noticiou que numa reunião realizada na noite de segunda-feira com a Câmara Municipal de Sesimbra, a GNR deu parecer negativo à realização do Super Bock Super Rock no Meco, face ao estado de contingência motivado pelos incêndios, já que a Herdade do Cabeço da Flauta é uma zona arborizada entre a lagoa de Albufeira e a praia do Meco, no concelho de Sesimbra.

Esta segunda-feira, a Música no Coração já tinha adiantado ao SAPO24 que se encontrava disponível para "reajustar o Festival, implementando todas as medidas necessárias à mitigação de quaisquer riscos, seguindo rigorosamente todas as suas indicações.”

“Como é procedimento corrente na preparação do festival, estamos em contacto permanente com as autoridades competentes, com as quais desenhamos os nossos planos, nomeadamente de segurança", disse a fonte.

Minutos antes da confirmação da relocalização do Super Bock Super Rock, António Costa, falando a partir do Centro de Coordenação Operacional Nacional na sede da proteção civil, em Carnaxide, já tinha adiantado que estão a ser feitos contactos entre a Proteção Civil e os promotores "para encontrar formas de compatibilizar os eventos com as condições de segurança".

O primeiro-ministro frisou que, apesar de "compreender as dificuldades dos promotores", “a segurança das pessoas está acima de tudo” e deixou ainda uma ressalva: “A segurança está acima de tudo. Esta questão não é política, é técnica e de responsabilidade, decorre da lei num momento em que está em vigor a situação de contingência".

Em declarações à SIC Notícias, Luis Montez lamentou que o trabalho dos últimos três anos tenha ido "tudo para o lixo" e que tal provoque "um prejuízo enorme", mas garantiu que vai "respeitar a lei".

"Estamos a desmontar tudo, as estruturas, a luz, o som, e vamos trabalhar de dia e de noite para garantir que, na quinta-feira, os concertos voltem onde já fizemos algumas edições do Super Bock Super Rock", adiantou Montez, garantindo que vai tentar "manter as mesmas datas e o mesmo cartaz".

Apesar de Montez sublinhar que a mais recente vistoria apontou que "todas as condições de segurança" estavam garantidas, a lei tornava inviável a realização do festival pela presença, por exemplo, de uma zona de estacionamento.

"Vamos resistir, tenho o público do meu lado. Tenho a certeza que eles preferem ver o ASAP Rocky, o C Tangana e os Foals do que não os ver. É um sacrifício, mas temos de ver que em primeiro lugar está a segurança das pessoas, pelo que vamos cumprir", continuou. "É preferível deslocalizar do que cancelar", concluiu.

Do cartaz desta edição fazem parte nomes como A$AP Rocky, C. Tangana, Foals, DaBaby, Metronomy, Jamie XX, Hot Chip, Capitão Fausto, Capicua, David & Miguel e Conjunto Cuca Monga.

A 26.ª edição do SBSR tinha uma festa de antecipação na quarta-feira para os portadores do passe de três dias.

No recinto no Meco, além da área para os concertos, onde já tinham sido colocados quatro palcos, o recinto acolhia também uma zona de campismo para os espectadores e cujo acesso era permitido a partir de quarta-feira.

A última vez que o SBSR aconteceu foi em 2019, também naquele recinto no Meco, tendo tido duas edições adiadas – em 2020 e 2021 - por causa da pandemia da covid-19.