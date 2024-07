“A FIFA tomou conhecimento de um vídeo a circular nas redes sociais e o incidente está a ser investigado. A FIFA condena firmemente todas as formas de discriminação por parte de qualquer pessoa, incluindo jogadores, adeptos e dirigentes”, indicou o organismo.

A posição da FIFA surge depois de uma queixa da Federação Francesa de Futebol (FFF), cujos jogadores foram visados nesse vídeo, levando a que a entidade pretenda igualmente avançar com uma queixa na justiça, por “insultos racistas e discriminatórios”.

“Dada a gravidade dos comentários chocantes, contrários aos valores do desporto e dos direitos humanos, o presidente da FFF contactou diretamente o seu homólogo argentino e a FIFA, e decidiu apresentar uma queixa em tribunal por insultos raciais e discriminatórios”, informou a federação gaulesa.

Os cânticos que se ouvem no vídeo feito no autocarro argentino, no qual Enzo Fernández aparece a cantar em grande plano e a filmar, começaram com alguns adeptos ‘albicelestes’ durante o Mundial2022, aludindo à ascendência africana dos jogadores gauleses e também a um comentário transfóbico sobre um alegado relacionamento de Kylian Mbappé.

A Argentina conquistou o título mundial em 2022, numa final precisamente diante da França, na competição que decorreu no Qatar.

A atitude do médio, antigo jogador do Benfica e atualmente no Chelsea, levou também o clube inglês a abrir um processo disciplinar a Enzo Fernández.

“O Chelsea considera completamente inaceitáveis quaisquer formas de comportamentos discriminatórios. Orgulhamo-nos de ser um clube diverso e inclusivo, no qual todas as pessoas, de todas as culturas, comunidades e identidades são bem-vindas. Temos em conta e apreciamos o pedido de desculpa público do nosso jogador e usaremos isso como uma oportunidade para educar. O clube instaurou um processo disciplinar interno”, refere o Chelsea em comunicado.

A informação dos ‘blues’ surgiu já depois de Enzo Fernández ter publicado na terça-feira na rede Instagram um pedido de desculpas.

“A canção inclui linguagem muito ofensiva e não existe qualquer desculpa para estas palavras. Sou contra todas as formas de discriminação e peço desculpa por me ter deixado levar pela euforia na celebração da Copa América”, escreveu o médio.

A Argentina, campeã mundial em título, venceu no domingo à noite, pela segunda vez consecutiva, a Copa América, ao vencer na final a Colômbia, por 1-0, com um golo marcado por Lautaro Martínez já no prolongamento, aos 112 minutos.