A situação, que ameaça transformar-se num imbróglio jurídico caso o município não receba até sexta-feira a citação judicial, decorre de uma providência cautelar contra a posse administrativa do espaço, agendada para sábado e que a autarquia deste município litoral do distrito de Coimbra já anunciou que vai avançar, se não for notificada até lá.

No despacho judicial, datado de 22 de julho e a que a agência Lusa teve hoje acesso, a juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra (TAFC), Irene Monteiro da Costa, admite "liminarmente" o requerimento cautelar interposto pela Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal (FCMP) contra o município e a administração do porto da Figueira da Foz, e determina que se "diligencie no sentido da citação urgente dos requeridos", o que a Câmara Municipal mantém que ainda não sucedeu.

No despacho, a juíza afirma que a citação urgente dos requeridos ocorre para que estes, "querendo, deduzirem oposição no prazo de 10 dias, sob pena de se presumirem verdadeiros os factos invocados" pela FCMP no requerimento cautelar.

Adverte, por outro lado, que os requeridos "não podem, após a citação, iniciar ou prosseguir a execução dos atos suspendendos", nos termos do número 1 do artigo 128 do Código de Processo nos Tribunais Administrativos (CPTA), "sem prejuízo da possibilidade de emissão de resolução fundamentada nos termos fixados nesta mesma norma".