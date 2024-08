Em comunicado, esta força de investigação criminal dá conta de que “os factos ocorreram na madrugada de sábado, em contexto de violência doméstica”.

“A arguida entrou no quarto da progenitora, despertando-a e agredindo-a com uma faca. De seguida, munida de um líquido inflamável, regou a vítima e superfícies do quarto e ateou fogo. Ferida e com queimaduras em diversas zonas corporais, a vítima conseguiu colocar-se em fuga, tendo sido prontamente socorrida por familiares, que também extinguiram as chamas do quarto, evitando a sua propagação a todo o edifício”, explica a PJ.

A vítima encontra-se internada em unidade hospitalar.

As diligências realizadas “permitiram a recolha e consolidação de substanciais elementos de prova, com sinalização de quadro de violência doméstica continuado”, refere a PJ.

A detida, com perturbações do foro psiquiátrico, vai ser presente ao Tribunal de Guimarães para primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.

A arguida está indiciada dos crimes de homicídio na forma tentada e de violência doméstica praticados contra a sua mãe e ainda de incêndio urbano.