Segundo informações divulgadas pelo jornal brasileiro Folha de S.Paulo hoje, este é o terceiro recurso proposto pelos advogados de defesa de Flavio Bolsonaro contra a investigação.

O recurso, segundo o jornal na forma de ‘habeas corpus’, foi enviado ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro na semana passada, em sigilo, e pede anulação de uma decisão do juiz Flávio Itabaiana, da 27.ª Vara Criminal, que autorizou a quebra dos sigilos bancário e fiscal de Flavio Bolsonaro, do ex-assessor Fabrício Queiroz e de outras 93 pessoas.

Investigações sobre supostas irregularidades cometidas pelo filho do chefe de Estado brasileiro e seus assessores começaram no ano passado, após a divulgação de um relatório do Conselho de Controlo de Atividades Financeiras (Coaf).

O órgão fiscalizador detectou movimentações financeiras atípicas realizadas pelo ex-assessor Fabrício Queiroz, no período em que trabalhou como chefe do gabinete de Flavio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj).