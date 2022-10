Flávio Bolsonaro agradeceu, na rede social Twitter, a "todos que ajudaram a resgatar o patriotismo", disse o filho do presidente Jair Bolsonaro.

Flávio agradeceu a todos os que rezaram e que deram a "maior votação" da vida de Bolsonaro. "Vamos erguer a cabeça", diz ainda o tuite enviado nesta segunda-feira.

Jair Bolsonaro (49%) perdeu as eleições para Lula da Silva (50,9%). O presidente derrotado continua em silêncio deixando o País em suspenso.

Na noite de domingo, Bolsonaro isolou-se na residência oficial do Palácio da Alvorada em Brasília, voltando esta segunda-feira ao Palácio do Planalto sem prestar declarações e onde permaneceu fechado com o seu filho, Flávio, e alguns dos seus aliados e ministros mais próximos.