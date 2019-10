A previsão aponta também para vento fraco, soprando por vezes moderado do quadrante sul nas terras altas, em especial a partir do final da tarde.

Está ainda prevista neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais do litoral, pequena subida da temperatura mínima e pequena subida da máxima no interior da região Norte.

No sul prevê-se céu pouco nublado, aumentando gradualmente de nebulosidade a partir do início da manhã e vento fraco, soprando moderado de leste/sueste no Algarve até meio da tarde.

Nas terras altas, o vento será fraco a moderado do quadrante sul, soprando por vezes forte no Algarve até final da manhã.

Está ainda prevista uma pequena subida da temperatura mínima e pequena descida da máxima no interior e no Algarve.

As temperaturas mínimas no continente vão variar entre os 09 graus (em Bragança) e os 19 (em Portalegre e Faro) e as máximas entre os 22 (em Viana do Castelo, Porto e Aveiro) e os 31 (em Santarém).