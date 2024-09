“Os valores da temperatura do ar irão aumentar, de forma gradual, a partir de hoje, sexta-feira, dia 13, e até ao próximo dia 16, e a subida mais significativa será sentida no litoral Norte e Centro”, indica o instituto num comunicado divulgado na sua página de internet.

De acordo com o IPMA, “esperam-se valores de temperatura máxima acima dos 30 graus Celsius, na generalidade do território, com alguns locais da região Sul a atingirem valores acima de 35°C”.

Também a temperatura mínima “irá registar uma subida, em especial na região do vale do Tejo e no Alto Alentejo, onde se esperam valores mínimos acima de 20°C (noites tropicais)”.

“As temperaturas previstas são claramente acima do usual para o mês de setembro, não sendo de excluir o registo de uma onda de calor em alguns locais, mas não de forma generalizada no território continental”, alerta o IPMA.

Já “o vento irá soprar do quadrante leste, com alguma entrada de brisa marítima no litoral oeste durante a tarde, estando prevista uma intensificação do vento nas terras altas a partir do final da tarde de domingo”.

Estas condições meteorológicas serão influenciadas pela presença de um anticiclone localizado nas ilhas Britânicas, segundo descreve o IPMA.

Por seu turno, na costa sul do Algarve “estão previstas ondas de sueste até 1,5 metros, com a temperatura da água do mar da ordem de 18°C, podendo aumentar ligeiramente nos próximos dias”.

Na costa ocidental, a altura significativa das ondas não irá ultrapassar 1,5 metros e a temperatura da água do mar variará entre 14 e 16°C.

“Devido a esta situação, o IPMA vai emitir aviso de tempo quente para alguns distritos do litoral”, refere ainda a nota.

O IPMA informou hoje também que cerca de 80 concelhos dos distritos de Vila Real, Porto, Bragança, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Santarém, Portalegre e Faro estão em perigo máximo de incêndio rural.

Este risco, determinado pelo IPMA, tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

Na sequência desta previsão, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) informou na quinta-feira, em comunicado, que as regiões do interior norte e centro, Alto Alentejo e Algarve vão estar sob perigo muito elevado de incêndio rural nos próximos dias.

As condições atmosféricas previstas traduzem-se no “aumento do risco de incêndio, com condições favoráveis à eventual ocorrência e propagação de incêndios rurais”, e no aumento da dificuldade no combate às chamas.

Perante o grau de risco, a Proteção Civil salientou que é proibido fazer queimadas extensivas ou queimas de amontoados, usar equipamentos de corte (como motosserras e rebarbadoras), com escape sem dispositivo tapa-chamas ou outros que possam gerar faíscas ou calor e fumigar ou desinfestar apiários.

Destacou ainda a proibição do uso do fogo para cozinhar no espaço rural, exceto se for fora de zonas críticas e nos locais devidamente autorizados para o efeito.

“A ANEPC recomenda a adequação dos comportamentos e atitudes face à situação de perigo de incêndio rural, nomeadamente a adoção das necessárias medidas de prevenção e precaução, de acordo com a legislação em vigor, e tendo especial atenção à evolução do perigo de incêndio neste período”, referiu na nota.